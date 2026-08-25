"Миллион вопросов": кардиолог рассказал, как сохранить сердце здоровым

Почему привычная лестница вдруг стала казаться неприступным Эверестом, а сердце начинает "замирать" именно перед сном? Правда ли, что "хорошая" кардиограмма может обманывать? Как погодные "качели" влияют на давление и пульс? И может ли сильный стресс привести к физическому повреждению сердца?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-кардиолог больницы имени Буянова Мария Юняева.