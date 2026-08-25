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25 августа, 09:45

Общество

"Миллион вопросов": кардиолог рассказал, как сохранить сердце здоровым

"Миллион вопросов": кардиолог рассказал, как сохранить сердце здоровым

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Проблемы с сердцем обсудят в программе "Миллион вопросов"

Почему привычная лестница вдруг стала казаться неприступным Эверестом, а сердце начинает "замирать" именно перед сном? Правда ли, что "хорошая" кардиограмма может обманывать? Как погодные "качели" влияют на давление и пульс? И может ли сильный стресс привести к физическому повреждению сердца?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-кардиолог больницы имени Буянова Мария Юняева.

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Программа: Миллион вопросов
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