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30 декабря, 22:00

Общество

"Время помогать": руководитель движения "Врачи, вы не одни" Анна Краснопольская

"Время помогать": руководитель движения "Врачи, вы не одни" Анна Краснопольская

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Героем программы "Время помогать" стала предприниматель Анна Краснопольская, запустившая движение "Врачи, вы не одни" во время пандемии коронавируса, чтобы поддержать врачей.

Она рассказала, что с начала спецоперации волонтеры движения помогают военным врачам, собрав и направив для них на передовую более 65 000 тысяч аптечек и медицинских рюкзаков. Подробнее – в программе "Время помогать".

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Программа: Время помогать
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