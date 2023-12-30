"Время помогать": руководитель движения "Врачи, вы не одни" Анна Краснопольская

Героем программы "Время помогать" стала предприниматель Анна Краснопольская, запустившая движение "Врачи, вы не одни" во время пандемии коронавируса, чтобы поддержать врачей.

Она рассказала, что с начала спецоперации волонтеры движения помогают военным врачам, собрав и направив для них на передовую более 65 000 тысяч аптечек и медицинских рюкзаков. Подробнее – в программе "Время помогать".

