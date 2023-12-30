"Время помогать": основатель движения "Золотые руки ангела" Людмила Сушецкая

Людмила Сушецкая – многодетная мама, социолог и бывший предприниматель, а сейчас – руководитель движения "Золотые руки ангела". Волонтеры сшили и отправили военным от организации более 200 000 компактных носилок.

Сушецкая рассказала о помощи военным на передовой, уникальной технологии производства носилок и удивительных людях с большими сердцами. Подробнее – в программе "Время помогать".

