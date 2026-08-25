"Московский патруль": "битцевский маньяк" Пичушкин подал жалобу в Верховный суд

Александр Пичушкин, отбывающий пожизненный срок за серию убийств в Битцевском парке, подал жалобу в Верховный суд. Осужденный требует перевести его в колонию ближе к Москве, однако ранее суды отказывали в этом.

Пичушкин рассчитывает, что перевод позволит ему видеться с родственниками. Сейчас он содержится в колонии "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе, где заключенные находятся в камерах по 22 часа в сутки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".