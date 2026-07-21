"Московский патруль": жительницу Щелково заподозрили в афере с элитными автомобилями

В Подмосковье полицейские задержали жительницу Щелково, которую подозревают в многомиллионной афере с элитными иномарками. По версии следствия, женщина предлагала владельцам дорогих автомобилей передать машины в аренду через ее компанию, обещая стабильный пассивный доход.

Первые месяцы клиенты действительно получали выплаты, однако затем деньги переставали поступать, а автомобили отправлялись на продажу. Иномарки переоформляли по поддельным документам и продавали значительно дешевле рыночной стоимости. Всего подозреваемая успела сбыть 12 машин, причем 2 автомобиля продала дважды разным покупателям.

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