"Московский патруль": нелегальный обменник валюты обнаружили в Москве

В Москве полиция обнаружила нелегальный обменник валюты, работавший без банковской лицензии. Прибывшие полицейские изъяли счетные машинки, но сами деньги найти не удалось – предположительно, их через специальное отверстие в потолке передали сообщнику.

В главке МВД сообщили, что проводится проверка, однако, предположительно, у владельца обменника могут быть другие подобные точки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

