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18 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Москве арестован миллиардер Илья Трабер

"Московский патруль": в Москве арестован миллиардер Илья Трабер

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75-летний миллиардер Илья Трабер, один из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, задержан в своем поместье в поселке Красная Заря. На участке площадью 70 тысяч квадратных метров – особняк, четыре жилых дома, гараж на восемь машин, два бассейна и два пруда.

Бизнесмена доставили в Москву, а Басманный суд отправил его в СИЗО. По версии следствия, Трабер организовал заказное убийство депутата и бизнесмена Александра Петрова, застреленного снайпером в октябре 2020 года в лесу под Выборгом.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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