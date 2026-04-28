28 апреля, 21:30
"Московский патруль": акция против наркотиков прошла в столице
Акция "Сообщи, где торгуют смертью", направленная на борьбу с наркотиками, прошла в Москве. Полицейские и студенты раздавали молодым людям соответствующие листовки.
Цель мероприятия – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, получение значимой оперативной информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
