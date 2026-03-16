"Московский патруль": основатель Moulin Villa Илья Петров объявлен в розыск

Основателя бренда элитной посуды Moulin Villa Илью Петрова объявили в федеральный розыск. Такое решение принял Мещанский суд столицы.

Бизнесмен мог сбежать из-под домашнего ареста, куда был помещен в июле 2024 года. Тогда его обвинили в крупном мошенничестве. По данным следствия, он похитил более 200 миллионов рублей, завышая по документам объемы поставок на склады маркетплейсов.

