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20 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд арестовал организатора убийства бизнесмена в Подмосковье

"Московский патруль": суд арестовал организатора убийства бизнесмена в Подмосковье

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Истринский городской суд арестовал до 15 августа вероятного организатора и одного из исполнителей убийства бизнесмена. Выяснилось, что мотивом было не только желание мужчины присвоить бизнес своего коллеги, но и угрозы в адрес его жены.

Константин Панин, обвиняемый в организации убийства бизнес-партнера, предложил своему сыну Макару 500 тысяч рублей за то, чтобы молодой человек вместе со своим приятелем расправился с бизнесменом Русланом Курманаевым. При этом сына Панина уже задержали. Сейчас его допрашивают следователи.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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