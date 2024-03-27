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27 марта, 12:45

Технологии

"Техно": систему учета данных ВетАС запустили в Москве

"Техно": систему учета данных ВетАС запустили в Москве

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Медицинские электронные карты теперь есть не только у москвичей, но их питомцев. В столице запустили систему учета данных ВетАС, в которой хранятся записи результатов обследований, назначения прививок, выписки рецептов и других процедур.

Жители города могут в любой момент получить доступ к амбулаторной карте животного в сервисе "Мой питомец", подобрать удобную ветклинику и записаться на различные процедуры онлайн. Подробнее – в программе "Техно".

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