"Техно": систему учета данных ВетАС запустили в Москве

Медицинские электронные карты теперь есть не только у москвичей, но их питомцев. В столице запустили систему учета данных ВетАС, в которой хранятся записи результатов обследований, назначения прививок, выписки рецептов и других процедур.

Жители города могут в любой момент получить доступ к амбулаторной карте животного в сервисе "Мой питомец", подобрать удобную ветклинику и записаться на различные процедуры онлайн. Подробнее – в программе "Техно".