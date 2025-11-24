24 ноября, 15:00Общество
"Время новых": стилист Самойленко и коворкинг Red Lab
Стилист Елена Самойленко занимается волосами свыше 15 лет. Она делает окрашивания любой сложности, а также стрижки на любую длину волос и укладки.
Самойленко выбрала коворкинг Red Lab, так как это новое пространство, в котором удобно работать мастерам и приятно находиться клиентам. До конца года рабочее место в коворкинге предоставляется бесплатно.
Подробнее об этом стилист рассказала в программе "Время новых".
