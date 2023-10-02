"Рейд 112": пожар произошел в продуктовом магазине в центре Москвы

Пожар произошел в продуктовом магазине в центре Москвы. Речь идет о торговой точке в жилом доме, который находится по адресу Плотников переулок, 20/21. Жильцы дома почувствовали запах дыма и вышли на улицу.

Три автомобиля столкнулись в районе 5-го километра МКАД. От сильного удара машину такси несколько раз развернуло на дороге, после чего она врезалась в грузовик.

Автомобиль сбил дорожного рабочего в районе дома № 18 на Зеленоградской улице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.