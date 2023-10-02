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02 октября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": пожар произошел в продуктовом магазине в центре Москвы

"Рейд 112": пожар произошел в продуктовом магазине в центре Москвы

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Три человека пострадали в аварии на МКАД

Три человека пострадали в ДТП на МКАД

Пожар произошел в продуктовом магазине в центре Москвы. Речь идет о торговой точке в жилом доме, который находится по адресу Плотников переулок, 20/21. Жильцы дома почувствовали запах дыма и вышли на улицу.

Три автомобиля столкнулись в районе 5-го километра МКАД. От сильного удара машину такси несколько раз развернуло на дороге, после чего она врезалась в грузовик.

Автомобиль сбил дорожного рабочего в районе дома № 18 на Зеленоградской улице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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