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09 июня, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП произошло на Коровинском шоссе

"Рейд 112": ДТП произошло на Коровинском шоссе

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ДТП произошло на Коровинском шоссе. Водитель Iveco не успел достаточно сбросить скорость, чтобы войти в крутой поворот. В результате аварии никто не пострадал.

В полицию поступило сообщение о мужчине, который бегает в трусах в районе дома № 14 на Краснобогатырской улице. По указанному адресу приехали сотрудники ППС и бригада скорой помощи. Мужчина был доставлен в ближайшее отделение.

Два покупателя поссорились в круглосуточном продуктовом магазине. Началась драка, во время которой один из участников нанес другому удары ножом в область головы и шеи.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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