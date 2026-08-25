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25 августа, 13:30

Общество

"Деньги 24": рассрочка стала альтернативой ипотеке в новостройках Москвы

"Деньги 24": рассрочка стала альтернативой ипотеке в новостройках Москвы

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Рассрочка при покупке квартир в новостройках Москвы стала альтернативой ипотеке на фоне высоких процентных ставок. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Центробанк совместно с Минстроем разработал законопроект для ее регулирования.

Жилье будет оформляться в собственность дольщика после ввода дома, но до полной выплаты будет находиться в залоге у застройщика, как при обычной ипотеке. Срок рассрочки может увеличиться до трех лет после ввода дома, при своевременных платежах проценты начисляться не будут.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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