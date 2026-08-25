Роспотребнадзор призвал привиться от гриппа пожилых и хронических больных людей

Роспотребнадзор призвал привиться от гриппа в первую очередь детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. У них высокий риск осложнений, таких как пневмония и бронхит.

В этом сезоне состав вакцин обновили по трем штаммам: свиному, гонконгскому и новому варианту гриппа В. Лучшее время для прививки – с сентября по ноябрь, чтобы к пику заболеваемости организм успел выработать иммунитет.

Сделать прививку можно бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

