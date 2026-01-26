"Деньги 24": новые бренды одежды и обуви продолжат выходить на российский рынок

Новые бренды продолжат выходить на российский рынок одежды и обуви в 2026 году, причем их число превысит количество уходящих торговых марок. Это опровергает мнение о полном переходе покупателей на маркетплейсы.

Эксперты отмечают, что ритейлеры перешли к более осторожной стратегии, открывая магазины только в экономически оправданных местах. Выходу новых магазинов мешает дефицит качественных торговых площадей, особенно в премиальных локациях, а также высокая стоимость кредитов.

