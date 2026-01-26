Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 января, 14:30

Экономика

"Деньги 24": новые бренды одежды и обуви продолжат выходить на российский рынок

"Деньги 24": новые бренды одежды и обуви продолжат выходить на российский рынок

"Специальный репортаж": бизнес на радости

Новые бренды продолжат выходить на российский рынок одежды и обуви в 2026 году, причем их число превысит количество уходящих торговых марок. Это опровергает мнение о полном переходе покупателей на маркетплейсы.

Эксперты отмечают, что ритейлеры перешли к более осторожной стратегии, открывая магазины только в экономически оправданных местах. Выходу новых магазинов мешает дефицит качественных торговых площадей, особенно в премиальных локациях, а также высокая стоимость кредитов.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Программа: Деньги 24
Программа: Деньги 24
бизнесэкономикавидеоНаталия ШкодаРоман КарловЕвгений Беляков

