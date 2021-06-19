"Интерьер, nапример": как преобразовать старую кухню

Владимир Агафонов месяц назад переехал на съемную квартиру и первое, что сделал – переклеил обои на кухне. Но кухню это не спасло.

Ужасный гарнитур с разными дверцами, советская плитка, столешница, которая давно отметила совершеннолетие. Владимир уверен, здесь может спасти только покупка новой кухни, но вкладываться в съемную квартиру он не хочет.

Ведущий шоу Алексей Лазар возглавит операцию по спасению кухни. Он покажет, как реанимировать старые шкафы, пригласит художника, который распишет красками фартук, и сделает в мастерской люстру из ложек и вилок.