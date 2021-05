Продаются потомки знаменитых Белки и Стрелки. Дорого. Вы бы поверили в такое? Ведущий Энди Фрека провел для своего гостя из Австрии "космическую" экскурсию и рассказал много странных фактов.

Причем некоторые из них – чистая правда. Сможет ли Дэниел из Австрии отличить шутку от реальности? Смотрите в новом выпуске "My name is Moscow".