Благодатный огонь доставят в 25 российских регионов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Благодатный огонь к Пасхе будет доставлен в 25 российских регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.

Огонь доставят в такие города, как Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, а также Нижний Новгород.

Кроме того, среди городов, куда доставят огонь, – Архангельск, Казань, Иркутск. Огонь также привезут верующим в Ямало-Ненецкий АО, Киров, Калугу, Ярославль и Тверь.

Из некоторых регионов в столицу прилетят специальные чартерные рейсы, которые доставят огонь на Пасху. В ряд городов Благодатный огонь будет доставлен регулярными рейсами авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что освящение куличей, яиц и пасх по традиции пройдет в столичных храмах и церквях, но с соблюдением социальной дистанции и других мер. Кроме того, пасхальные богослужения состоятся с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.