Москвичам рассказали, как будет проходить освящение куличей в храмах

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Освящение куличей, яиц и пасх по традиции пройдет в столичных храмах и церквях, но с соблюдением социальной дистанции и других мер. Кроме того, пасхальные богослужения состоятся с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова.

По его словам, будет уделено внимание постановке столов.

"В храмах не будут ждать большого количества верующих для начала освящения, чтобы не было очередей", – уточнил глава ведомства.

Он также рассказал, что богослужения уже начались и будут проходить на этой неделе более чем в 500 храмах и церквях столицы. Сучков напомнил, что Роспотребнадзор направил во все религиозные организации рекомендации к проведению пасхальных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в этом году на Пасху для прихожан в столице будут открыты более 500 храмов. Как отметил Виталий Сучков, освящение куличей будет проходить на улице. Прихожанам нужно будет соблюдать социальную дистанцию, а в храмах – масочный режим.