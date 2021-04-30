Как в Москве будут работать храмы на Пасху

Православные верующие 2 мая отметят Пасху. На фоне ситуации с коронавирусом Светлое Христово Воскресение в Москве пройдет с рядом ограничений. Рассказываем, как столица подготовилась к встрече главного праздника христианской церкви и какие изменения нужно учесть горожанам.



Сколько храмов примут верующих?

Для прихожан на Пасху в этом году будут открыты более 500 храмов, заявил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

"У нас не сняты ограничения на массовые мероприятия в Москве, но это не говорит о том, что храмы на Пасху не будут работать. Богослужения будут чуть более чем в 500 храмах, это практически все", – подчеркнул он.

Сучков отметил, что богослужения состоятся как в храмах, так и на прихрамовых территориях. На улице также пройдет освящение куличей, яиц и пасхи.

По его словам, в храмах ожидается большее число прихожан, чем на Рождество: свыше 200 тысяч человек. Однако с учетом ограничений по коронавирусу посещаемость храмов будет ниже, чем в 2019 году. Тогда в богослужениях и освящении приняли участие около 1,5 миллиона горожан, добавил Сучков.



Какие правила посещения?

В храмах требования по соблюдению безопасного расстояния в 1,5 метра и масочного режима для прихожан в Пасху сохраняются, подчеркнул Сучков. Также во время освящения куличей, яиц и пасх внимание будет уделено постановке столов.

Их расположат так, чтобы не возникало скопления людей, уточнил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей. Кроме того, чтобы не возникало очередей, в храмах не будут ждать большого количества верующих для начала освящения, указывает он.

Вместе с тем в столичном управлении Роспотребнадзора рекомендовали москвичам старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями отметить Пасху дома или на открытом воздухе. Это связано с сохраняющимся высоким риском распространения коронавирусной инфекции, подчеркнули в ведомстве.

Роспотребнадзором предложено ограничить количество находящихся внутри храма прихожан и организовать видео- и аудиотрансляцию богослужений. Также рекомендовано проветривать помещения, обеспечить обеззараживание воздуха и наличие антисептиков, проводить дезинфекционные мероприятия помещений и разъяснительную работу с прихожанами. Священнослужители будут обязаны носить маски при близком контакте с верующими, добавили в ведомстве.

Ранее настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский попросил прихожан воздержаться от целования икон в храме. С таким заявлением он выступил 7 апреля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.





Максим Первозванский протоиерей, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе Ограничения насчет целования икон не снимались – мы ограничиваемся почтительным поклонением перед иконой.

"В некоторых храмах около праздничной иконы стоит человек, который после каждого протирает икону спиртовой салфеткой. Также священники не должны давать для целования крест, они просто благословляют крестом и дотрагиваются до головы", – заявлял он.



Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"

Где раздадут Благодатный огонь?

Возжечь лампады от Благодатного огня из Иерусалима можно будет в 15 храмах столицы. Горожане смогут это сделать 1 мая примерно после 20:30.

Раздадут Благодатный огонь в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, храме Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье, храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, храме Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове, храме Всех Святых на Соколе, а также в храме Новомучеников и Исповедников Российских в Строгине.

Кроме того, лампады можно возжечь в храме Святителя Иова на Можайском шоссе, храме Живоначальной Троицы в Карачарове, храме иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще, а также в храме Святителя Тихона в Московском.

Также жители столицы смогут это сделать в храме Преображения Господня, находящемся на Преображенской площади, храме Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках, а также в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе.



Фото: Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

Как будут работать кладбища?

На Пасху время работы столичных кладбищ будет продлено. Посетить их можно с 08:00 до 19:00. Обычно с октября по май кладбища работают с 09:00 до 17:00, уточнили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

В учреждении сообщили, что после зимы все кладбища города привели в порядок. Были помыты фасады зданий, дорожки и тропинки. Кроме того, специалисты отремонтировали ограждения, ворота, калитки и контейнерные площадки. На кладбищах укомплектовали пункты хозяйственного инвентаря и установили более 400 биотуалетов, заявили в ГБУ "Ритуал".

Также на 16 крупнейших кладбищах Москвы в преддверии пасхальных праздников запустили бесплатные автобусы. В зависимости от кладбища интервал движения составит от 15 до 20 минут. В программу перевозок вошли Востряковское Северное, Востряковское Центральное, Долгопрудненское Центральное, Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское, Николо-Архангельское кладбища.

Также доехать на бесплатном автобусе можно до Перепечинского, Троекуровского, Химкинского, Хованского Западного, Хованского Северного, Хованского Центрального и Щербинского (центральная и южная территории) кладбища, добавили в ГБУ "Ритуал".