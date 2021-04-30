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Как в Москве будут работать храмы на Пасху

Праздник с ограничениями. Как Москва встретит Пасху
общество город

Православные верующие 2 мая отметят Пасху. На фоне ситуации с коронавирусом Светлое Христово Воскресение в Москве пройдет с рядом ограничений. Рассказываем, как столица подготовилась к встрече главного праздника христианской церкви и какие изменения нужно учесть горожанам.

Сколько храмов примут верующих?

Для прихожан на Пасху в этом году будут открыты более 500 храмов, заявил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

"У нас не сняты ограничения на массовые мероприятия в Москве, но это не говорит о том, что храмы на Пасху не будут работать. Богослужения будут чуть более чем в 500 храмах, это практически все", – подчеркнул он.

Сучков отметил, что богослужения состоятся как в храмах, так и на прихрамовых территориях. На улице также пройдет освящение куличей, яиц и пасхи.

По его словам, в храмах ожидается большее число прихожан, чем на Рождество: свыше 200 тысяч человек. Однако с учетом ограничений по коронавирусу посещаемость храмов будет ниже, чем в 2019 году. Тогда в богослужениях и освящении приняли участие около 1,5 миллиона горожан, добавил Сучков.

Какие правила посещения?

В храмах требования по соблюдению безопасного расстояния в 1,5 метра и масочного режима для прихожан в Пасху сохраняются, подчеркнул Сучков. Также во время освящения куличей, яиц и пасх внимание будет уделено постановке столов.

Их расположат так, чтобы не возникало скопления людей, уточнил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей. Кроме того, чтобы не возникало очередей, в храмах не будут ждать большого количества верующих для начала освящения, указывает он.

Вместе с тем в столичном управлении Роспотребнадзора рекомендовали москвичам старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями отметить Пасху дома или на открытом воздухе. Это связано с сохраняющимся высоким риском распространения коронавирусной инфекции, подчеркнули в ведомстве.

Роспотребнадзором предложено ограничить количество находящихся внутри храма прихожан и организовать видео- и аудиотрансляцию богослужений. Также рекомендовано проветривать помещения, обеспечить обеззараживание воздуха и наличие антисептиков, проводить дезинфекционные мероприятия помещений и разъяснительную работу с прихожанами. Священнослужители будут обязаны носить маски при близком контакте с верующими, добавили в ведомстве.

Ранее настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский попросил прихожан воздержаться от целования икон в храме. С таким заявлением он выступил 7 апреля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Ограничения насчет целования икон не снимались – мы ограничиваемся почтительным поклонением перед иконой.
Максим Первозванский
протоиерей, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе

"В некоторых храмах около праздничной иконы стоит человек, который после каждого протирает икону спиртовой салфеткой. Также священники не должны давать для целования крест, они просто благословляют крестом и дотрагиваются до головы", – заявлял он.

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"

Где раздадут Благодатный огонь?

Возжечь лампады от Благодатного огня из Иерусалима можно будет в 15 храмах столицы. Горожане смогут это сделать 1 мая примерно после 20:30.

Раздадут Благодатный огонь в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, храме Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье, храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, храме Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове, храме Всех Святых на Соколе, а также в храме Новомучеников и Исповедников Российских в Строгине.

Кроме того, лампады можно возжечь в храме Святителя Иова на Можайском шоссе, храме Живоначальной Троицы в Карачарове, храме иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще, а также в храме Святителя Тихона в Московском.

Также жители столицы смогут это сделать в храме Преображения Господня, находящемся на Преображенской площади, храме Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках, а также в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

Как будут работать кладбища?

На Пасху время работы столичных кладбищ будет продлено. Посетить их можно с 08:00 до 19:00. Обычно с октября по май кладбища работают с 09:00 до 17:00, уточнили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

В учреждении сообщили, что после зимы все кладбища города привели в порядок. Были помыты фасады зданий, дорожки и тропинки. Кроме того, специалисты отремонтировали ограждения, ворота, калитки и контейнерные площадки. На кладбищах укомплектовали пункты хозяйственного инвентаря и установили более 400 биотуалетов, заявили в ГБУ "Ритуал".

Также на 16 крупнейших кладбищах Москвы в преддверии пасхальных праздников запустили бесплатные автобусы. В зависимости от кладбища интервал движения составит от 15 до 20 минут. В программу перевозок вошли Востряковское Северное, Востряковское Центральное, Долгопрудненское Центральное, Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское, Николо-Архангельское кладбища.

Также доехать на бесплатном автобусе можно до Перепечинского, Троекуровского, Химкинского, Хованского Западного, Хованского Северного, Хованского Центрального и Щербинского (центральная и южная территории) кладбища, добавили в ГБУ "Ритуал".

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