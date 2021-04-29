В Роспотребнадзоре рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

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На Пасху можно съесть 2–3 яйца. Такое количество не навредит здоровью, а в неделю стоит употреблять не более четырех яиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Центра молекулярной диагностики CMD Маргариту Провоторову.

По ее словам, яйца – необходимая часть здорового рациона.

"На сегодняшний день исследования показали, что употребление 1–2 яиц в день не влияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, рекомендуется употреблять не более 4 яиц в неделю", – уточнила специалист.

Она также добавила, что при регулярном злоупотреблении этим продуктом может быть избыток калорий. Кроме того, яйцо является одним из наиболее полезных продуктов, в котором содержится 7 граммов белка, 5 граммов жира, витамины А, Е, D, холин, лецитин и другие микроэлементы.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно закупаться куличами, пасхальными пряниками и украшениями для яиц уже с 22 апреля, а 26 апреля продажи достигли пика. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Яндекс.Маркет", проанализировав продажи выпечки и кондитерских изделий к Пасхе.