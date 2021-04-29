Эксперты выяснили, что будет на пасхальном столе у россиян

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россияне начали активно закупаться куличами, пасхальными пряниками и украшениями для яиц уже с 22 апреля, а 26 апреля продажи достигли пика. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Яндекс.Маркет", проанализировав продажи выпечки и кондитерских изделий к Пасхе.

В компании обратили внимание на то, что многие планируют печь куличи самостоятельно, так как выросли продажи дрожжей, готовых смесей и посыпки. Для усиления вкуса россияне выбирают ванильный ароматизатор.

Отмечается также увеличение спроса на наклейки для яиц и другие украшения. Продажи подобных товаров в предпасхальную неделю выросли в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом.

Из данных сервиса следует, что покупатели предпочитают куличи с изюмом, а также лимонные кексы. На них россияне готовы потратить в среднем 1,6 тысячи рублей.

"Такая стоимость обусловлена тем, что чаще всего покупают не один кулич, а несколько, а также добавляют в заказ пасхальные пряники со сгущенкой или повидлом разных вкусов", – пояснили представители сервиса.

Для окрашивания яиц к праздничному столу россияне предпочитают покупать наборы, включающие от пяти до семи разных оттенков. Они пользуются большим спросом, чем одноцветные гели-красители. Средняя стоимость набора – 274 рубля. Наиболее популярные цвета – красный, желтый, синий, зеленый, розовый, фиолетовый и золотой. Среди наклеек популярностью пользуются те, на которых изображены ангелы, а также хохломские и жостовские узоры.

Ранее россиянам рассказали, во сколько обойдется пасхальный набор в 2021 году. В сравнении с прошлым годом его цена выросла на 16%.