Время работы столичных кладбищ продлят на Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские кладбища на Пасху будут работать с 08:00 до 19:00. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Ритуал".

Уточняется, что после зимнего периода все кладбища столицы привели в порядок. Так, специалисты помыли фасады зданий, дорожки и тропинки, отремонтировали ограждения, ворота, калитки и контейнерные площадки.

Кроме того, перед пасхальными праздниками с территории кладбищ вывезли свыше 8 тысяч кубометров мусора. Также здесь укомплектовали пункты хозяйственного инвентаря и установили более 400 биотуалетов. Московские кладбища работают с октября по май в период с 09:00 до 17:00, с мая по сентябрь – с 09:00 до 19:00.



Ранее сообщалось, что бесплатные автобусы доставят москвичей на городские кладбища. Их запустили в преддверии Пасхи.