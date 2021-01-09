"Идеальное предложение": выпуск 1

Кирилл Голов обращается в программу с надеждой, что ему помогут сделать самое незабываемое предложение его девушке Вере, после которого она не сможет ему отказать.

Профессия Кирилла – каскадер и актер. Герой боится, что его девушка не воспринимает его всерьез и может отказаться выходить за него замуж.

Александра Буратаева поможет герою преобразиться внешне и внутренне, вместе они придумают яркое "Идеальное предложение", которое Анна забудет не скоро. Примет девушка предложение парня или откажется, узнаем в первом выпуске программы.