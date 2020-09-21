"Историс": Эмин Агаларов открыл фитнес-центр

На открытие фитнес-центра Эмина Агаларова съехались все звезды шоу-бизнеса. Светский обозреватель Москвы 24 Давид Виннер тоже поучаствовал в спортивных викторинах.

Он узнал, почему Юлия Костюшкина называет мужа ведьмаком и какую часть тела с особым усердием качает Наталья Бочкарева.

А Григорий Лепс и Алексей Немов ответили, в чем секрет счастья: в ЗОЖ или вкусной еде. Подробнее – в программе "Историс".