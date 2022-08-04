"Интервью": Татьяна Савенкова – о здоровом образе жизни

Сейчас очень много говорят о здоровом образе жизни. Люди, которые хотят за собой следить, в первую очередь отказываются от кондитерских изделий. Действительно нужно отказываться от всего мучного и сахара?

Есть ли полезные сладости и на что обратить внимание при их выборе? Как приучить к здоровому образу жизни ребенка? Об этом в программе телеканала Москва 24 "Интервью" рассказала директор НИИ качества, безопасности и технологии специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессор Татьяна Савенкова.

