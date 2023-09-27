"Московский патруль": москвич ранил двух человек, разбив в вагоне метро стеклянную бутылку

Сотрудники полиции задержали мужчину, который бросил стеклянную бутылку в вагоне московского метро.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой человек в состоянии алкогольного опьянения швырнул пустую бутылку в поручень. Разлетевшиеся осколки попали в пассажиров. Двое человек были госпитализированы.

Объяснить свое поведение мужчина не смог. Теперь на него завели уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.