08 ноября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": конфликт произошел из-за паркинга в Северном Измайлове
Конфликт произошел из-за паркинга в Северном Измайлове. Уточняется, что горожане выразили недовольство после того, как неизвестные люди объявили себя сотрудниками новой управляющей компании.
Они оккупировали и диспетчерскую, а ее сотрудника выкинули из помещения силой. По словам москвичей, эти неизвестные отобрали у диспетчера телефон, сделали новые замки и поставили решетки на окнах.
При этом представители компании "Паркинг-лайн" повесили объявление, в котором сообщалось, что право на управление объектом им было передано компанией "Интек Групп". С данной организацией владельцы машиномест знакомы, однако они не сотрудничают с ней уже несколько лет.
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