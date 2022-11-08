"Московский патруль": конфликт произошел из-за паркинга в Северном Измайлове

Конфликт произошел из-за паркинга в Северном Измайлове. Уточняется, что горожане выразили недовольство после того, как неизвестные люди объявили себя сотрудниками новой управляющей компании.

Они оккупировали и диспетчерскую, а ее сотрудника выкинули из помещения силой. По словам москвичей, эти неизвестные отобрали у диспетчера телефон, сделали новые замки и поставили решетки на окнах.

При этом представители компании "Паркинг-лайн" повесили объявление, в котором сообщалось, что право на управление объектом им было передано компанией "Интек Групп". С данной организацией владельцы машиномест знакомы, однако они не сотрудничают с ней уже несколько лет.

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