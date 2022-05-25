"Московский патруль": Александр Куренков назначен главой МЧС

Главой МЧС России назначен Александр Куренков. Соответствующий указ президента уже подписан и опубликован на сайте Кремля.

Ранее кандидатуру главного спасателя поддержали в Совфеде. Куренков выступил перед сенаторами с коротким докладом и поделился планами о дальнейшем развитии министерства. В частности, планируется усилить помощь жителям Донбасса, позаботиться об улучшении соцположения сотрудников ведомства и их семей, а также продолжить налаживать сотрудничество с зарубежными странами.

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