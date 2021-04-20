"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении

На западе столицы полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. Инцидент произошел в продуктовом магазине и попал в объектив камеры наблюдения.

По версии следствия, незадолго до этой потасовки мужчина украл здесь товар, а когда вернулся сюда снова, то его опознали сотрудники и попытались остановить собственными силами. В итоге злоумышленник нанес несколько ударов ножом одному из работников.

Возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ранее судимого мужчины. Сейчас он уже заключен под стражу.