Автобус съехал в кювет у Южно-Сахалинска

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рейсовый автобус съехал в кювет на трассе близ Южно-Сахалинска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
"Водитель, управляя автобусом, двигаясь по юго-западному объезду Южно-Сахалинска, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу кювет", – сообщили в ГИБДД.
Там отметили, что в результате аварии пострадали два человека. Они были госпитализированы в областную больницу.
В пресс-службе также уточнили, что автобус следовал по маршруту Троицкое – Новотроицкое – Южно-Сахалинск.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил министерству здравоохранения оказать помощь пострадавшим в аварии, а министерству транспорта – взять на особый контроль выяснение причин случившегося. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы региона.
Ранее ДТП произошло в Ростовской области. Автомобиль, за рулем которого находился подросток, столкнулся с деревом.
В результате аварии погибли пять человек. При этом один из участников ДТП был госпитализирован, его состояние оценили как средней степени тяжести.
По факту аварии прокуратура организовала проверку.
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