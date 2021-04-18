Прокуратура начала проверку после ДТП с пятью погибшими в Ростовской области

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Прокуратура начала проверку после аварии с пятью жертвами в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости

Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетнего, рассказал информагентству представитель областного надзорного ведомства.

Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье, 18 апреля, в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. Автомобиль, за рулем которого был подросток, столкнулся с деревом.

Пять человек погибли в результате ДТП. Как рассказали в мэрии, один из участников аварии госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

