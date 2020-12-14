"Московский патруль": правоохранители закрыли подпольное производство

Совместную операцию провели ФСБ и МВД.

Правоохранители закрыли предприятие подпольщиков, занимающихся морскими деликатесами. По версии следствия, добыты они тоже незаконно – браконьерским способом. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.