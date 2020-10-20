"Московский патруль": в столице задержаны несколько человек, устроивших поножовщину

В столице полицейские задержали сразу несколько человек, устроивших поножовщину. Эпизоды не связанны между собой, ноо есть то, что их объединяет: словесный конфликт, который закончился ножевым ранением.

Камера наблюдения зафиксировала ссору в хостеле на Нижней Красносельской улице. Разъяренный мужчина набросился на своего оппонента.

Другой конфликт произошел во дворе многоэтажек. По версии следствия, незадолго до уличного боя, граждане проводили время, принимая горячительное. Но потом, что-то пошло не так и один из драчунов достал нож.

Третий эпизод также попал в объектив камеры наблюдения. Мужчины на улице Гиляровского, выясняют отношения, при помощи грубой физической силы. После спорщиков доставили в полицейский участок.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. Все подозреваемые дожидаются решения суда под стражей. Об этом – в программе "Московский патруль".