"Московский патруль": в Щелково задержали домушников

В Щелково полицейские при поддержке Росгвардии задержали так называемых домушников, которые вынесли из квартиры имущества на 8 миллионов рублей.

"Установлено, что злоумышленники проникли в подъезд многоэтажного дома на улице Пустовская, повредили замок входной двери одной из квартир, после чего вышли на улицу и скрылись неподалеку. Убедившись, что на их противоправное деяние никто не реагирует, они вернулись на место преступления, незаконно проникли в квартиру, откуда похитили денежные средства и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила более 8 миллионов рублей", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Об этом – в программе "Московский патруль".