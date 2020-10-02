"Московский патруль": почти полкилограмма героина обнаружили подмосковные полицейские

Почти полкилограмма героина обнаружили подмосковные полицейские. В Егорьевском районе они задержали двоих иностранцев, которые перевозили наркотики. Тайник был оборудован под обшивкой автомобиля.

Подозреваемые не стали отпираться. На допросе они рассказали, что покупали наркотики в Солнечногорске. А потом фасовали и продавали уже мелкими партиями в Егорьевске. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.