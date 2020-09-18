"Московский патруль": Пашаева лишили статуса адвоката

Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката. Его поведение в Федеральной палате адвокатов сравнили с комедийной пьесой.

Вопрос о наказании Эльмана Пашаева рассматривала адвокатская палата Северной Осетии. Поводом послужили многочисленные неоднозначные высказывания юриста во время рассмотрения уголовного дела актера Михаила Ефремова.

Коллеги Пашаева пришли к выводу, что такое поведение недопустимо и приняли решение о лишении его статуса адвоката сроком на один год. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.