"Атмосфера": синоптик назвал самую холодную ночь зимы

В программе "Атмосфера" ведущий-метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

Прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала этого года. В центре города температура опустилась до -18 градусов, на окраинах города до -23, а в области – до -28.

Хоть на улице и зябко, но до рекорда еще далеко. Самое холодное 8 февраля в Москве было в 1929 году, когда днем зафиксировали -33,8. Так что сегодняшние -12 днем уже не кажутся такими страшными.