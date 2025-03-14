14 марта, 13:45Культура
"Сити": какие спектакли стоит посмотреть весной в Москве
В московском театре "Современник" продолжаются показы спектакля "Пигмалион". В основе постановки – одноименная пьеса британского писателя и драматурга Бернарда Шоу. Ближайший показ состоится 19 апреля.
В театре "У Никитских ворот" состоялась премьера спектакля "Носороги". В основе этого творения – одноименное произведение французского драматурга Эжена Ионеско. Постановку можно будет увидеть 3 апреля и 3 мая.
Подробнее – в программе "Сити".