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14 марта, 13:45

Культура

"Сити": какие спектакли стоит посмотреть весной в Москве

"Сити": какие спектакли стоит посмотреть весной в Москве

"Культура за 100 секунд": в Фонде культуры "Екатерина" показывают работы Ольги Тобрелутс

Студенты представили свои коллекции на Московской неделе моды

"Это Москва. Люди": Джампьеро Ассумма

Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace

Свыше 1 000 дизайнеров покажут коллекции на Московской неделе моды

Выставка работ московских школьников открылась в Центре современного искусства "Винзавод"

"Мой район. Новости": на ВДНХ после реконструкции откроется павильон "Химия"

Московская неделя моды открылась в "Манеже"

Московская неделя моды стартовала в "Манеже"

В московском театре "Современник" продолжаются показы спектакля "Пигмалион". В основе постановки – одноименная пьеса британского писателя и драматурга Бернарда Шоу. Ближайший показ состоится 19 апреля.

В театре "У Никитских ворот" состоялась премьера спектакля "Носороги". В основе этого творения – одноименное произведение французского драматурга Эжена Ионеско. Постановку можно будет увидеть 3 апреля и 3 мая.

Подробнее – в программе "Сити".

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