"Сити": какие спектакли стоит посмотреть весной в Москве

В московском театре "Современник" продолжаются показы спектакля "Пигмалион". В основе постановки – одноименная пьеса британского писателя и драматурга Бернарда Шоу. Ближайший показ состоится 19 апреля.

В театре "У Никитских ворот" состоялась премьера спектакля "Носороги". В основе этого творения – одноименное произведение французского драматурга Эжена Ионеско. Постановку можно будет увидеть 3 апреля и 3 мая.

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