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27 декабря, 13:45

Культура

"Сити": новогодние фильмы для семейного просмотра

"Сити": новогодние фильмы для семейного просмотра

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На больших экранах в новогодние праздники стартуют сразу несколько премьер, которые идеально подойдут для просмотра всей семьей.

Первая новинка – российское фэнтези "Финист. Первый богатырь". Это приквел популярной франшизы "Последний богатырь", вдохновленный советской сказкой "Финист – ясный сокол". Фильм выйдет в прокат 1 января.

Продолжает праздничный настрой новая часть популярной новогодней франшизы "Елки 11". Истории снова связывает тема шести рукопожатий: на этот раз герои пытаются поздравить с Новым годом одинокую учительницу.

Еще один фильм для семейного просмотра – "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". Это современная адаптация классической сказки Александра Волкова. Зрители встретят Элли, Страшилу, Дровосека и Льва в обновленной визуальной интерпретации с использованием компьютерных технологий.

Подробнее – в программе "Сити".

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