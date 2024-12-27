"Сити": новогодние фильмы для семейного просмотра

На больших экранах в новогодние праздники стартуют сразу несколько премьер, которые идеально подойдут для просмотра всей семьей.

Первая новинка – российское фэнтези "Финист. Первый богатырь". Это приквел популярной франшизы "Последний богатырь", вдохновленный советской сказкой "Финист – ясный сокол". Фильм выйдет в прокат 1 января.

Продолжает праздничный настрой новая часть популярной новогодней франшизы "Елки 11". Истории снова связывает тема шести рукопожатий: на этот раз герои пытаются поздравить с Новым годом одинокую учительницу.

Еще один фильм для семейного просмотра – "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". Это современная адаптация классической сказки Александра Волкова. Зрители встретят Элли, Страшилу, Дровосека и Льва в обновленной визуальной интерпретации с использованием компьютерных технологий.

Подробнее – в программе "Сити".