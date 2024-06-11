"Сити": более тысячи артистов выступят на Moscow Jazz Festival

На протяжении семи дней в рамках фестиваля Moscow Jazz Festival в столице будут выступать более 1000 артистов из России и стран зарубежья. Среди хедлайнеров в 2024 году – Игорь Бутман и московский джазовый оркестр, Дафер Юсеф (Тунис), Ришар Бона (США), Авишай Коэн (Израиль), Дмитрий Маликов с программой Pianomaniя Jazz, Виктор Добронравов и ансамбль "Кинопроектор", Jukebox Trio и другие.

А в день закрытия музыкального мероприятия народные артисты России Игорь Бутман и Константин Хабенский в сопровождении московского джазового оркестра представят премьеру спектакля по мотивам произведения Сергея Прокофьева "Петя и волк".

Подробнее – в программе "Сити".