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13 марта, 14:00

Культура

"Сити": топ-3 выставки в столице

"Сити": топ-3 выставки в столице

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Команда "Сити" составила подборку выставок в Москве, на которые можно сходить на этой неделе. На третьем месте – экспозиция "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие" в Еврейском музее и центре толерантности. На ней представлены около сотни живописных и графических работ из частных и музейных собраний.

Серебро рейтинга досталось выставке "Остров" Виталия Пушницкого на "Винзаводе". Петербургский художник представил на суд москвичей творения в различных жанрах: от печатной графики до масштабных инсталляций. На вершине рейтинга – камерная выставка "Вы судите по костюму?" в Музее Михаила Булгакова, приуроченная к выходу фильма "Мастер и Маргарита".

Подробнее – в программе “Сити”.

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