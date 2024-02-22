"Сити": шесть фильмов, которые можно посмотреть в День защитника Отечества

Команда "Сити" сделала подборку фильмов, которые можно посмотреть в День защитника Отечества. Фильм "Служили два товарища" 1968 года отреставрировали, его можно посмотреть на большом экране в кинотеатре "Москино Тула".



Можно посмотреть семейный фильм "Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой", а также отечественную драму "Командир", основанную на реальных трагических событиях 1988 года, когда террористы захватили в заложники автобус с детьми. Еще в прокате есть фильмы "Свет" и "Лед 3".

Подробнее – в программе "Сити".