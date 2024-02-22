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22 февраля, 13:55

Культура

"Сити": шесть фильмов, которые можно посмотреть в День защитника Отечества

"Сити": шесть фильмов, которые можно посмотреть в День защитника Отечества

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Команда "Сити" сделала подборку фильмов, которые можно посмотреть в День защитника Отечества. Фильм "Служили два товарища" 1968 года отреставрировали, его можно посмотреть на большом экране в кинотеатре "Москино Тула".

Можно посмотреть семейный фильм "Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой", а также отечественную драму "Командир", основанную на реальных трагических событиях 1988 года, когда террористы захватили в заложники автобус с детьми. Еще в прокате есть фильмы "Свет" и "Лед 3".

Подробнее – в программе "Сити".

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