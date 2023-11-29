"Сити": спектакль "Долгие годы" поставили в театре имени Вахтангова

В театре имени Вахтангова поставили спектакль режиссера Георгия Долмазяна "Долгие годы". В основе постановки – пьеса, написанная самим режиссером и вдохновленная романом Джозефины Лоуренс "Годы тянутся так долго".

Российским театралам знаком сюжет этой пьесы, так как по этому же материалу в 1970-х годах прошлого века был поставлен спектакль "Дальше – тишина", режиссером которого стал Анатолий Эфрос. В той версии спектакля в главных ролях были народные артисты СССР Фаина Раневская и Ростислав Плятт.

Ближайшие показы постановки состоятся 7 и 18 декабря на Симоновской сцене театра имени Евгения Вахтангова. Подробнее – в программе "Сити".