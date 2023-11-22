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22 ноября, 13:50

Культура

"Сити": столичные спектакли, посвященные поэту Владимиру Маяковскому

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К 130-летию с рождения поэта Владимира Маяковского столичные театры подготовили специальные спектакли. Например, можно сходить на постановку в театр Луны на Малой Ордынке.

Кроме того, на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоялась премьера постановки "Маяковский. Городской мюзикл". Спектакль уже стал лауреатом премии "Музыкальное сердце театра".

В театре "Ленком Марка Захарова" состоялась премьера, которая открыла 97-й сезон, – музыкальная драма "Маяковский" в постановке Алексея Франдетти. Подробнее – в программе "Сити".

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