"Сити": столичные спектакли, посвященные поэту Владимиру Маяковскому

К 130-летию с рождения поэта Владимира Маяковского столичные театры подготовили специальные спектакли. Например, можно сходить на постановку в театр Луны на Малой Ордынке.

Кроме того, на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоялась премьера постановки "Маяковский. Городской мюзикл". Спектакль уже стал лауреатом премии "Музыкальное сердце театра".

В театре "Ленком Марка Захарова" состоялась премьера, которая открыла 97-й сезон, – музыкальная драма "Маяковский" в постановке Алексея Франдетти. Подробнее – в программе "Сити".