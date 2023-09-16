Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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16 сентября, 13:30

Культура

"Сити": москвичам рассказали, куда сходить в столице в эти выходные

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В эти входные москвичи могут посетить показ картины Вуди Аллена "Светская жизнь" с Кристен Стюарт и Стивом Кареллом в Художественном кинотеатре. Действие фильма происходит в декорациях Голливуда тридцатых годов и ироничной подаче Вуди Аллена.

Любителем искусства рекомендуется посетить новое пространство в Бобровом переулке у Чистых прудов. Помимо работ художников, там пройдут лекции и спецпоказы фильмов в тему будущих экспозиций. В двух зданиях галереи уже работают две выставки художника Ростана Тавасиева: “Планетарные туманности” и “Астероиды и кометы".

Помимо этого, в субботу вечером на крыше клуба Fantomas симфонический оркестр Good Orchestra сыграет главные рок-хиты Queen, Metallica и даже группы "Кино".

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".

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