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Культура

The City: на стриминговых сервисах выйдет сериал "Вторая линия"

The City: на стриминговых сервисах выйдет сериал "Вторая линия"

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На стриминговых сервисах состоится премьера сериала "Вторая линия". Это детективный триллер с Егором Корешковым в роли оператора телефона доверия.

По сюжету психологу Павлу поступает необычный звонок. На другом конце провода оказался сумасшедший – он грозится подорвать дом, где находятся близкие героя. Якобы Павел в прошлом не смог ему помочь, и вот-вот наступят трагичные последствия.

Требование у злодея одно – психолог должен вспомнить его имя. Павел ежедневно общается с десятками пациентов, поэтому запомнить имя каждого практически нереально.

Об этом и многом другом – в программе The City.

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культуракиновидеоПолина Федосова
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