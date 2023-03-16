The City: на стриминговых сервисах выйдет сериал "Вторая линия"

На стриминговых сервисах состоится премьера сериала "Вторая линия". Это детективный триллер с Егором Корешковым в роли оператора телефона доверия.

По сюжету психологу Павлу поступает необычный звонок. На другом конце провода оказался сумасшедший – он грозится подорвать дом, где находятся близкие героя. Якобы Павел в прошлом не смог ему помочь, и вот-вот наступят трагичные последствия.

Требование у злодея одно – психолог должен вспомнить его имя. Павел ежедневно общается с десятками пациентов, поэтому запомнить имя каждого практически нереально.

Об этом и многом другом – в программе The City.