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Город

The City: чем заняться в выходные

The City: чем заняться в выходные

Новый автомобильный мост появится на северо-западе столицы

В районах Москворечье-Сабурово и Коптево появятся современные жилые комплексы

Бесплатные катки открылись на фестивальных площадках "Московских сезонов"

Собянин поручил провести ремонт бывшего корпуса завода "Рено" в "Технополисе "Москва"

"Мой район. Навигатор": небоскреб высотой почти 400 метров появится в "Москва-Сити"

"Мой район. Навигатор": Москва вошла в топ-5 экологически чистых регионов

"Мой район. Навигатор": праздничную программу подготовили к Новому году

Москвичам рассказали, как в столице создаются новые лекарства

"Мой район. Навигатор": центр Москвы украсили к Новому году

В кинотеатрах вышло много новинок. Начнем с "Большого золотого слитка" с Оскаром Айзеком и Меган Фокс. Это абсурдная комедия про писателя-неудачника, которого сбил кадиллак. В качестве компенсации виновник предлагает парню подлечиться у него дома и заодно напечатать его биографию. Чем больше историй из жизни богача узнает писатель, тем больше странных событий с ним происходит.

Фильм “Бегущие за волной” расскажет о серферах. Отец-серфер спасается от правосудия и сбегает с сыном-серфером. Куча звезд уже успела написать какой же это трогательный фильм.

А теперь об отечественных новинках. На этой неделе вышел шпионский триллер "Тень. Взять Гордея". Это история про неуловимого шпиона по прозвищу "Гордей". Никто даже не знает, как он выглядит. Российская контрразведка давно за ним охотится. И как только предатель появляется в Москве, на его поиски отправляют молодого агента Вадима. Для него это шанс проявить себя

В выходные, например, всей семьей можно сходить на мультфильм "Щелкунчик и волшебная флейта". Очередная фантазия на тему сказки Гофмана. Мари попадает в сказочное королевство, которое захватили злобные крысы.

А вы уже посмотрели фильм "Сестры" с Ириной Страшенбаум? Это первый отечественный пост хоррор. Он про женщину, которую бьет муж, поэтому она вызывает темные силы чтобы справиться с домашним насилием.

Иммерсивные спектакли появились в столице лет 6-7 назад. Вся модная Москва тогда обсуждала шоу "Черный русский" и "Вернувшиеся". Так вот, самое яркое событие этой недели – "Вернувшиеся" возвращаются в особняк Дашков.

А в МХТ Чехова тем временем премьера "Полярной болезни" по пьесе молодого автора Марии Малухиной. Подробнее – в сюжете проекта The City.

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